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Украинец закопался в снег при попытке сбежать от полицейских

21 февраля 2021 23:07
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36-летний мужчина закопал себя в снег под деревом в парке.

Во Львове мужчина, подозреваемый в краже запчастей, попытался скрыться от полицейских, закопавшись в снег, передают "Известия". Об этом 21 февраля рассказала в Facebook пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что злоумышленников, которые предположительно украли детали авто на сумму $1,4–1,8 тыс., было несколько. Одного из них задержали сразу, а другого через 10 минут.

При этом 36-летний мужчина закопал себя в снег под деревом в парке.

«Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу», — отметили в полиции.

 

Фото: facebook.com/lvivpolice/"Известия"

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