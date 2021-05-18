Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области

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Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками полиции обнаружили в Самарской области угнанный в Санкт-Петербурге кроссовер Hyundai Tucson. Машину собирались перегнать в Казахстан.

Автомобиль похитили с парковки жилого дома на улице Верности в Санкт-Петербурге. Угонщики более двух недель прятали его в одном из отстойников для угнанных машин, оборудованном подавителем сигналов GSM. Координаты автомобиля с помощью поискового оборудования удалось получить, когда он уже находился недалеко от аэропорта Самары.

Машину нашли в поселке Алексеевка – в 1800 км от Санкт-Петербурга и 200 км от границы с Казахстаном, куда угонщики собирались ее переправить. В момент обнаружения на кроссовере были установлены новые регистрационные номера, а также перебит VIN-номер. Под них похитители уже подготовили новые документы.

В ближайшей к месту обнаружения гостинице полиция задержала двух подозреваемых, оба были гражданами Казахстана.

По оценке петербургского филиала «Цезарь Сателлит», около 10% похищенных в Санкт-Петербурге автомобилей отправляют в страны Азии для дальнейшего сбыта.

Hyundai Tucson – один из самых популярных автомобилей у петербургских угонщиков по итогам 2020 года. Кроссовер вошел в пятерку лидеров по количеству похищений, сообщает

PR-консультант Цезарь Сателлит Северо-Запад