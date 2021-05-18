Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"
Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей
Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша
Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова
Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова
Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию Чистый двор»
Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию «Чистый двор»
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.15
EUR 89.66
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области

18 мая 2021 12:59
51
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области

Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками полиции обнаружили в Самарской области угнанный в Санкт-Петербурге кроссовер Hyundai Tucson. Машину собирались перегнать в Казахстан.

Автомобиль похитили с парковки жилого дома на улице Верности в Санкт-Петербурге. Угонщики более двух недель прятали его в одном из отстойников для угнанных машин, оборудованном подавителем сигналов GSM. Координаты автомобиля с помощью поискового оборудования удалось получить, когда он уже находился недалеко от аэропорта Самары.

Машину нашли в поселке Алексеевка – в 1800 км от Санкт-Петербурга и 200 км от границы с Казахстаном, куда угонщики собирались ее переправить. В момент обнаружения на кроссовере были установлены новые регистрационные номера, а также перебит VIN-номер. Под них похитители уже подготовили новые документы. 

В ближайшей к месту обнаружения гостинице полиция задержала двух подозреваемых, оба были гражданами Казахстана.

По оценке петербургского филиала «Цезарь Сателлит», около 10% похищенных в Санкт-Петербурге автомобилей отправляют в страны Азии для дальнейшего сбыта.

Hyundai Tucson – один из самых популярных автомобилей у петербургских угонщиков по итогам 2020 года. Кроссовер вошел в пятерку лидеров по количеству похищений, сообщает 

PR-консультант Цезарь Сателлит Северо-Запад

Теги: угон

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Угнали машину отца Виктора Цоя
17 мая 2021, 13:13
Угнали машину отца Виктора Цоя
Это произошло в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей. В стране
271
Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу
24 апреля 2021, 12:13
Житель Пензы угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов к его отцу
Теперь ему грозит до семи лет заключения. Происшествия
913
В центре внимания
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
18 мая 2021  12:53
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Здравоохранение
62
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
18 мая 2021  10:53
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
Строительство
141
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
281
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
521
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
281
Весь список