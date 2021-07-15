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Ученый Иван Пигарев погиб столкнувшись с самокатом в Москве

15 июля 2021 14:41
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Пигарев катался на велосипеде по велодорожке на Воробьевых горах, где столкнулся с самокатом, который ехал навстречу.

Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в возрасте 80 лет после того, как столкнулся на велосипеде с самокатом на Воробьевых горах в Москве. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Кирилл Иванов.

"Накануне вечером Иван Николаевич катался на велосипеде по велодорожке на Воробьевых горах, где столкнулся с самокатом, который ехал навстречу. Кто нарушил правила, непонятно. Оба упали, оказались без сознания, были госпитализированы. Пигарев ударился головой об асфальт, получил серьезную черепно-мозговую травму, внутреннюю гематому. Врачи сделали ему операцию, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он умер", - сказал он.

Иван Николаевич Пигарев родился в 1941 году. Закончил биолого-почвенный факультет МГУ, занимался изучением работы зрительной системы. Написал более 60 статей в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах. Пигарев являлся главным научным сотрудником Института проблем передачи информации. До последнего времени выступал с лекциями о теории сна как биологического процесса.

 

Фото:   Пресс-служба ФГБУН ИППИ РАН/ТАСС

Теги: Иван Пигарев погиб ученый

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