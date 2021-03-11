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У жителя Октябрьска нашли целый арсенал: заготовку сабли, кинжал и мачете

11 марта 2021 11:12
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У жителя Октябрьска нашли целый арсенал: заготовку сабли, кинжал и мачете

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя г. Октябрьск Самарской области, обвиняемого в незаконном обороте оружия.

В январе текущего года сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте в ходе реализации оперативной информации был выявлен мужчина, который незаконно изготавливал холодное оружие.

При обследовании расположенного на придворовой территории помещения, принадлежащего указанному мужчине, сотрудниками транспортной полиции были обнаружены и изъяты различные ножи и заготовки для них, заготовка сабли, кинжал, тесак, звездочка и мачете. Также был изъят самодельный станок для изготовления данных изделий.

В ходе проведенных исследований установлено, что часть изъятых предметов являются холодным оружием, запрещенным к обороту на территории Российской Федерации.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное изготовление оружия). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, является лишение свободы на срок до двух лет.

 

 

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