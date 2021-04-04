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У задержанного на улице в Самаре матерщинника оказался наркотик

4 апреля 2021 11:02
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У задержанного на улице в Самаре матерщинника оказался наркотик

В Самаре около одного из домов, расположенных на улице Крайней в Красноглинском районе, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок. Задержанный, находясь на улице, нецензурно выражался.

Во время составления административного протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» на вопрос полицейских о наличии запрещённых веществ, безработный местный житель 1980 года, в присутствии понятых, добровольно достал из наружного кармана куртки сверток, содержащий порошкообразное вещество светлого цвета. Правоохранители изъяли его и направили на исследование.

Согласно заключению эксперта, изъятым является синтетическое наркотическое средство – PVP, массой около одного грамма, что является значительным размером.

Ранее не судимый мужчина пояснил, что наркотическое средство хранил для личного употребления. Приобрел запрещенное вещество через Интернет. Оплатив наркотик, он получил на мобильный телефон координаты и фотографии закладки, находящейся под деревом на территории областного центра. Забрав запрещенные вещества, мужчина направился домой, но встретил по пути полицейский патруль.

Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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