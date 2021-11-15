У тольяттинки в кармане загорелся телефон

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Это произошло в воскресенье, 14 ноября, в 11:30. Пассажира легкового автомобиля госпитализировали с ожогами второй степени.

Как выяснилось, на улице Баныкина столкнулись два легковых авто. Машины следовали в попутном направлении. Одна из них «догнала» другую. Понадобилась помощь спасателей.

«При столкновении пострадала женщина (пассажир), причём не от механических травм, а от ожога 2 степени. В кармане куртки пострадавшей находился телефон, который воспламенился от удара при ДТП», - поделился подробностями руководитель «Центра Гражданской Защиты г.о. Тольятти» Андрей Дербенев, сообщает ГТРК Самара.