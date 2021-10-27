У тольяттинки арестовали Мерседес бенц за долг по штрафам ГИБДД

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В г. Тольятти судебные приставы составили акт описи и ареста иномарки, принадлежащей должнику, не оплатившему свыше 200 административных штрафов. Только после ареста женщина полностью погасила долг в 355 тысяч рублей.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти на исполнении находилось 206 исполнительных производств, объединенных в сводное, в отношении нарушительницы ПДД. Ее общая задолженность по административным правонарушениям в области дорожного движения составила сумму 165 тысяч рублей.

Должнице неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Игнорируя получаемые предупреждения, женщина продолжала уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора, увеличив сумму задолженности автолюбительницы на 190 тысяч рублей.

В ходе рейда судебными приставами транспортное средство, принадлежащее должнице, было установлено. Женщине предложили погасить имеющуюся задолженность на месте, но она отказалась. Судебный пристав-исполнитель в отношении принадлежащего автоледи транспортного средства составил акт описи и ареста. Mercedes-Benz GLC 300 был передал на ответственное хранение в специализированную организацию. Женщине же разъяснили, что если она не погасит долг, то автомобиль отправят на реализацию.

Узнав, что транспортное средство может быть продано, должница полностью погасила задолженность в 355 тысяч рублей. Сводное исполнительное производство окончено.