У таксиста в Самарской области полицейские изъяли пистолет

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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району получили оперативную информацию о том, что 58-летний житель пгт. Новосемейкино незаконно хранит оружие.

С целью проверки данной информации сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр квартиры, где проживает подозреваемый, в ходе которого обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина хранил в квартире огнестрельное оружие, а именно самодельно-переделанный пистолет, изготовленный из сигнального пистолета модели МР-371, без номера, калибр 9 мм.

Согласно данным сотрудников полиции, задержанный – работник одного из сетевых таксомоторных парков, в 2017 году привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

Подозреваемый пояснил полицейским, что пистолет приобрел у случайных знакомых и хранил без цели сбыта в квартире «на всякий случай». О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно преступил закон.