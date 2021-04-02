У стоматолога в кресле после укола умер пятилетний ребенок

68

Тувинскому стоматологу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба управления СК по республике.

Ранее сообщалось, что после визита к стоматологу пятилетняя девочка в Туве скончалась. В ведомстве отмечали, что по указанию врача были приобретены две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у ребенка начались судороги, после чего девочка потеряла сознание. Позднее ребенок скончался в реанимации. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

"В Республике Тыва врачу-стоматологу, от укола которого скончалась 5-летняя пациентка, предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что врач "осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами, а также то, что "Лидокаин" не используется для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте пяти лет, без предварительного проведения пробы сделал инъекцию".

Следователи сообщили, что стоматолог задержан и в ближайшее время в суде будет решаться вопрос о его аресте, пишет РИА Новости.