Я нашел ошибку
Главные новости:
Ориентировочное время окончания прекращения движения - до особого распоряжения.
Продлено прекращение движения транспорта на участке автодороги федерального значения Самарской области
Впервые в чемпионате ЦВО по офицерскому троеборью принимают участие военнослужащие женского пола.
Чемпионат ЦВО по зимнему офицерскому троеборью стартовал в Самаре
Пожилым тольяттинцам напомнили о том, как уберечься от преступных посягательств.
Полицейские и общественники региона проводят мероприятия по профилактике мошенничества
Самарцы рассказали, как оценивают состояние современной российской науки
Самарцы рассказали, как оценивают состояние современной российской науки
Швеция прекратила расследование диверсии на «Северных потоках»
Швеция прекратила расследование диверсии на «Северных потоках»
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
В Самаре специалисты офтальмологической больницы работают на новом оборудовании
В Самаре специалисты офтальмологической больницы работают на новом оборудовании
В России спрос на обучение в сфере бьюти вырос на 82%
В России спрос на обучение в сфере бьюти вырос на 82%
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.68
-0.56
EUR 97.44
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У сбытчика фальшивых купюр в Тольятти конфисковали мотороллер

7 февраля 2024 12:31
141
У сбытчика фальшивых купюр в Тольятти конфисковали мотороллер

Судебные приставы Самарской области передали в доход государства мотороллер, принадлежащий сбытчику фальшивых купюр.

Житель г. Тольятти приобрел через Интернет фальшивые купюры номиналом в пять тысяч рублей. Поддельными банкнотами молодой человек расплачивался в магазинах города. За совершение противоправных действий он был задержан и отправлен под суд.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал жителя г. Тольятти виновными в совершении преступления по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и приговорил его к лишению свободы. Изъятый у осужденного мотороллер постановил обратить в доход государства.

Исполняя решения суда, судебные приставы г. Тольятти передали транспортное средство специализированной организации для обращения в доход государства.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские приставы побудили УК устранить последствия протечки кровли
05 февраля 2024, 12:42
Самарские приставы побудили УК устранить последствия протечки кровли
В результате залива кровли пострадала квартира одной из собственниц – замены требовали натяжной потолок и полы. Происшествия
536
Самарец приревновал подругу к соседу из-за кота
02 февраля 2024, 11:55
Самарец приревновал подругу к соседу из-за кота
Ревнивый мужчина ударил молодого человека кухонным ножом в область живота. Происшествия
732
Квартирная война между дядей и племянником произошла в Самаре
01 февраля 2024, 10:01
Квартирная война между дядей и племянником произошла в Самаре
В спорной квартире когда-то случился пожар и комната, в которой проживал один из собственников, сильно пострадала. Общество
500
В центре внимания
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
7 февраля 2024  13:51
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
103
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
7 февраля 2024  10:26
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
258
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области.
6 февраля 2024  19:08
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
549
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала.
6 февраля 2024  15:34
В Самаре отметили День российской науки
645
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке
6 февраля 2024  13:01
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России"
509
Весь список