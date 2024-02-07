У сбытчика фальшивых купюр в Тольятти конфисковали мотороллер

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Судебные приставы Самарской области передали в доход государства мотороллер, принадлежащий сбытчику фальшивых купюр.

Житель г. Тольятти приобрел через Интернет фальшивые купюры номиналом в пять тысяч рублей. Поддельными банкнотами молодой человек расплачивался в магазинах города. За совершение противоправных действий он был задержан и отправлен под суд.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал жителя г. Тольятти виновными в совершении преступления по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и приговорил его к лишению свободы. Изъятый у осужденного мотороллер постановил обратить в доход государства.

Исполняя решения суда, судебные приставы г. Тольятти передали транспортное средство специализированной организации для обращения в доход государства.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.