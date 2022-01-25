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У самарца арестовали автомобиль за долг в 176 тысяч рублей

25 января 2022 11:29
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У самарца арестовали автомобиль за долг в 176 тысяч рублей

Судебные приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД, который из-за своего нежелания оплачивать административные штрафы стал должником.

    В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении автолюбителя из областной столицы на исполнении находилось 110 исполнительных производств. Общая сумма его задолженности за нарушние ПДД составила 117 тысяч рублей. 

    Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от уплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, что увеличило долг правонарушителя с 117 до 176 тысяч рублей.

В связи с тем, что должник не спешил исполнять своих обязательств по погашению административных штрафов, в отношении транспортного средства правонарушителя был составлен акт описи и ареста. Теперь, если мужчина не погасит свою задолженность, его автомобиль будет реализован, а вырученные средства уйдут в счет оплаты штрафов, вынесенных ГИБДД, и исполнительского сбора.

Теги: Судебные приставы

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