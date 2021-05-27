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У самарского алиментщика арестовали BMW

27 мая 2021 10:25
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У самарского алиментщика арестовали BMW

У алиментщика, задолжавшего своим несовершеннолетним сыновьям свыше 119 тысяч рублей, судебные приставы арестовали иномарку. 

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самара в отношении жителя региона возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в твердой денежной сумме на содержание двух сыновей 5 и 4 лет. 

В рамках исполнительного производства должник предупрежден о необходимости погашения задолженности по алиментам. Так же судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины вынесены постановление об ограничении права выезда за границу и постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Однако должник не спешил оплачивать задолженность по алиментным платежам.

В ходе проведения «Мобильного дорожного пристава», судебные приставы обнаружили в историческом центре города припаркованное автотранспортное средство мужчины. Судебные приставы-исполнители незамедлительно составили акт описи и ареста автомобиля марки «BMW».  Автотранспортное средство отправили на специализированную автостоянку. Должнику по алиментным обязательствам разъяснили, что в случае непогашения задолженности его иномарку передадут на реализацию.

Теперь у алиментщика есть 10 дней на погашение задолженности перед детьми в 119 тысяч рублей. В случае, если мужчина этого не сделает, то автомобиль будет отправлен на торги, а вырученные средства будут перечислены детям должника в счет погашения задолженности по алиментам.

Теги: алименты арест имущества судебные приставы

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