У россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе

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У жителей Новокузнецка стали списывать крупные суммы с транспортных карт после поездок на автобусе. Об этом сообщил портал city-n.

С утра жительница Новокузнецка пожаловалась редакции, что с ее транспортной карты списали более трех миллионов рублей. Позднее стало известно о мужчине, чей баланс по карте едва не достиг минус двадцати миллионов после поездки на автобусе.

"Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?" — возмутился он.

В городской администрации призвали жителей в течение суток не пользоваться Единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера из-за сбоя при обновлении программного обеспечения системы валидации, пишет РИА Новости.