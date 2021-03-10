У прокуратуры появился вопрос к главе Самары

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Прокуратура Самары заинтересовалась концессионным соглашением в отношении сетей холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных в областной столице.

В 2019 году город заключил его с ресурсоснабжающей организацией ООО «Самарские коммунальные системы», однако прокурорская проверка показала, что концессионер систематически нарушает сроки исполнения своих обязательств.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о предоставлении отчетности, а также несвоевременном подписании документов об итогах реализации соглашения.

По итогам проверки глава Самары Елена Лапушкина получила от прокуратуры представление об устранении нарушений, пишет Самру.ру.