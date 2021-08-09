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У поставщиков продуктов в поезд Мурманск – Адлер, где отравился 91 ребенок, провели обыски 

9 августа 2021 15:28
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Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

Следователи провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд Мурманск – Адлер, где отравились десятки детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает РИА Новости.

По ее словам, осмотрен вагон-ресторан, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биоматериал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана.

"Произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд, признаны потерпевшими несовершеннолетние, установлены и допрошены их законные представители, организован спектр иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления", - добавила Марковская.

С 7 августа в больнице в Туапсе находятся 44 ребёнка из Мурманской области. По данным оперштаба Краснодарского края, на утро понедельника был госпитализирован 91 ребенок с этого поезда. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

 

Фото : АО "Трансмашхолдинг"

Теги: вагон-ресторан Мурманск – Адлер отравление детей поезд

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