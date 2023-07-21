У нерадивой тольяттинки забрали 3-летнюю девочку и 2-месячного мальчика

64

В настоящий момент жизни и здоровью двоих малышей ничего не угрожает, они находятся в реабилитационном учреждении.

В начале июля 2023 года в полицию поступило сообщение от жителей многоквартирного дома, расположенного на ул. Фрунзе о том, что в квартире соседей на протяжении двух дней плачут малолетние дети, на звонки в дверь никто не отвечает. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, изъяли 3-летнюю девочку и 2-месячного мальчика, находившихся в социально-опасном положении, и поместили их в государственное учреждение. В настоящий момент жизни и здоровью малышей ничего не угрожает. Инспекторами ПДН ОМВД России Управления МВД России по г. Тольятти факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей задокументирован, 27-летняя ранее судимая за умышленное причинение легкого вреда здоровью жительница Автозаводского района, которая отсутствовала дома в течение двух дней, разыскана и задержана полицейскими.

Как пояснила начальник отдела дознания Управления МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Наталья Кудрявцева, сотрудники полиции установили, что в период времени с апреля по июль текущего года женщина не заботилась о физическом, психическом здоровье, духовном и нравственном развитии своих двоих малолетних детей: злоупотребляла алкоголем, детские пособия тратила на собственные нужды, учреждения здравоохранения с детьми не посещала.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении официально не трудоустроенной 27-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.