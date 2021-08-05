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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У нарушителя ПДД из Тольятти арестовали деньги

5 августа 2021 11:49
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У нарушителя ПДД из Тольятти арестовали деньги

В Тольятти у мужчины, не оплатившего штрафы по административным правонарушениям в области дорожного движения, судебные приставы арестовали денежные средства в счет погашения задолженности. 

В отношении жителя г. Тольятти, нарушившего правила дорожного движения, в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти возбудили сразу 71 исполнительное производство на общую сумму свыше 41 тысячи рублей.

Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 30 тысяч рублей. Также судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в кредитной организации. 

В результате применения мер принудительного исполнения мужчина оплатил задолженность  на  сумму свыше 41 тысячи рублей, а  также исполнительский  сбор в размере 30 тысяч рублей. 

Теги: арест имущества должники судебные приставы

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