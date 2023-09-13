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У каждого четвертого автомобилиста случалось ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

13 сентября 2023 11:59
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У каждого четвертого автомобилиста случалось ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

А каждый пятый респондент побывал из-за средств индивидуальной мобильности (СИМ) в аварийных ситуациях.

61% автомобилистов негативно относятся к водителям велосипедов, самокатов и прочего СИМ на дороге. Водители считают, СИМ создают помехи и опасности для других участников дорожного движения, выяснили компания «Росгосстрах» и ГК АВТОДOM в ходе совместного опроса[1]. Две трети респондентов (66%) считают, что самый проблемный транспорт на дороге - это электросамокат. А самые непредсказуемые водители СИМ – дети и подростки (47%).

Каждый четвертый автомобилист нейтрально относится к СИМ на дороге. А 14% — положительно,  так как сами являются активными пользователями подобного транспорта. Правда. по дорогам регулярно ездят только 19% из них. 

Самым проблемным СИМ на дороге автомобилисты считают электросамокаты (66%). Кроме того опрошенные называли электровелосипеды (13%) и обычные велосипеды (10%). Наиболее опасными и непредсказуемыми водителями СИМ, по мнению респондентов, являются дети и подростки (47%), а также курьеры (36%). В список вошли еще хипстеры (представители современной молодёжной субкультуры со средним достатком) (13%) и профессиональные велосипедисты (4%).

У 26% автолюбителей случались ДТП с участием СИМ. 13% из них - с электросамокатом, 11% - с велосипедом (в том числе электро), а 3% — с другими СИМ. В 91% случаеВ виноват был водитель СИМ.  К счастью, в большинстве случаев (77%) обе стороны отделались легким испугом. Еще 18% пришлось делать косметический ремонт авто. А в 4% случаев был нанесен вред здоровью водителя СИМ.

Россияне рассказали, какие, по их мнению, правила нарушают водители СИМ:

  • Явно превышают положенную скорость - 25%
  • Не надевают светоотражающую одежду в условиях плохой видимости - 20%
  • Ездят  по двое на самокате - 19%
  • Переезжают пешеходный переход на скорости, а не пешком - 9%
  • Не знают и не соблюдают правила ДТП - 8%

Более половины респондентов (53%) считают, что водители СИМ должны ездить со скоростью не более 25 км в час. А 34% склоняются к еще меньшей скорости – не более 15 км в час. Кроме того, 75% автомобилистов полагаю, что велосипедисты и водители самокатов вообще не должны ездить по дорогам.

«Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса – это все, безусловно, современно, модно, молодежно и в определенных ситуациях удобно и мобильно. Однако в ряде случаев это очень опасно, особенно в руках начинающих пользователей. Причем опасно не только для самих водителей СИМ, но и для окружающих их участников движения – пешеходов, автомобилистов и других катающихся. К сожалению, вместе с увеличением количества СИМ на дорогах, растет и статистика ДТП с их участием. Мы уже встречались с повреждениями автомобилей в результате таких ДТП и принимали авто на ремонт. Как правило, это были мелкие внешние дефекты, однако если ущерб был нанесен автомобилю, несложно догадаться, какие травмы может получить пешеход при наезде на него СИМ. В многих странах уже есть законы, детально регламентирующие использование средств индивидуальной мобильности и введение ограничительных мер относительно СИМ в России – также вопрос времени. А пока можно только посоветовать всем участникам дорожного движения быть в любом случае предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД», - отметила Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ. 

«По мере роста количества СИМ на дорогах увеличивается и число аварий с ними. Несмотря на то, что те же электросамокаты внесены в ПДД, они не страхуются по ОСАГО, и в случае, если в ДТП виноват водитель СИМ, оплачивать убытки будет компания, в которой было арендовано данное средство передвижения, или сам водитель. К сожалению, при втором варианте могут возникнуть различные сложности. К примеру, водитель СИМ откажется платить или скроется с места происшествия. Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, мы советуем обратить внимание на страхование каско. Стоимость такого полиса можно уменьшить до 60% при выборе покрытия, например, с франшизой, которая не применяется при ДТП по вине третьих лиц. Также полис «Каско Профессионал» — отличная альтернатива обычному полису каско, но еще более дешевая по стоимости. Полис включает в себя ремонт или выплаты в случае ДТП по вине третьих лиц», — рассказывает начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова.

 

Теги: Опрос

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