У должника в Тольятти арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера

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В Тольятти судебные приставы составили акт описи и ареста иномарки, принадлежащей должнику, не оплатившему 153 административных штрафа. Транспортное средство передано на ответственное хранение в специализированную организацию.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти на исполнении находилось 153 исполнительных производства в отношении нарушителя ПДД. Общая задолженность по административным правонарушениям в области дорожного движения составила сумму свыше 63 тысяч рублей.

Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Игнорируя получаемые предупреждения, мужчина продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, увеличив сумму задолженности автолюбителя на 147 тысяч рублей.

В ходе рейда судебными приставами транспортное средство, принадлежащее должнику, было установлено. Мужчина пытался скрыться от взыскания задолженности, сняв регистрационные номера с автомобиля. Однако, несмотря на принятые меры, иномарка должника всё равно была обнаружена.

Судебный пристав-исполнитель в отношении принадлежащей автолюбителю транспортного средства составил акт описи и ареста и передал его на ответственное хранение в специализированную организацию. Мужчине же разъяснили, что если он не погасит долг, то автомобиль передадут на реализацию.