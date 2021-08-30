Я нашел ошибку
Главные новости:
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
Умер Герой России Роман Шадрин
Умер Герой России Роман Шадрин
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У должника в Тольятти арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера

30 августа 2021 09:56
160
У должника арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера

В Тольятти судебные приставы составили акт описи и ареста иномарки, принадлежащей должнику, не оплатившему 153 административных штрафа. Транспортное средство передано на ответственное хранение в специализированную организацию.  

 В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти на исполнении находилось 153 исполнительных производства в отношении нарушителя ПДД. Общая задолженность по административным правонарушениям в области дорожного движения  составила сумму свыше 63 тысяч рублей.

Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Игнорируя получаемые предупреждения, мужчина продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, увеличив сумму задолженности автолюбителя на 147 тысяч рублей. 

В ходе рейда судебными приставами транспортное средство, принадлежащее должнику, было установлено. Мужчина пытался скрыться от взыскания задолженности, сняв регистрационные номера с автомобиля. Однако, несмотря на принятые меры, иномарка должника всё равно была обнаружена. 

Судебный пристав-исполнитель в отношении принадлежащей автолюбителю транспортного средства составил акт описи и ареста и передал его на ответственное хранение в специализированную организацию. Мужчине же разъяснили, что если он не погасит долг, то автомобиль передадут на реализацию. 

Теги: арест автомобиля арест имущества должники судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Арест Toyota Land Cruiser побудил самарчанку погасить долг в 183 тысячи рублей
24 августа 2021, 09:59
Арест Toyota Land Cruiser побудил самарчанку погасить долг в 183 тысячи рублей
Она не погасила 162 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Происшествия
641
У нарушителя ПДД из Тольятти арестовали деньги
05 августа 2021, 11:49
У нарушителя ПДД из Тольятти арестовали деньги
Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов. Происшествия
640
В Тольятти арестовали три тягача, три прицепа и автомобиль марки LADA Largus
29 июля 2021, 09:39
В Тольятти арестовали три тягача, три прицепа и LADA Largus
Компания-владелец не уплатила штраф в 100 тысяч рублей. Происшествия
543
В центре внимания
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
89
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
155
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
30 августа 2021  09:59
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
161
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
29 августа 2021  13:28
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
772
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
29 августа 2021  12:38
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
796
Весь список