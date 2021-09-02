У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления

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Судебные приставы г. Самары передали в Росимущество конфискованные у «черного копателя» инструменты раскопок.

Житель региона вел незаконные раскопки в Приволжском районе Самарской области. С использованием двух лопат и металлодетектора мужчина добыл винтовку «Winchester» модели 1895 года. За проведение раскопок на месте расположения объекта исторического и культурного наследия федерального значения «черный копатель» был привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» с конфискацией орудий преступления.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении раскопщика возбуждено исполнительное производство. Лопаты и металлодетектор, являющиеся орудиями совершения уголовного преступления, конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.