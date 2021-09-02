Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый детсад в Волжском районе откроют на две недели раньше.
Дмитрий Азаров о детском саде в Стройкерамике: «Безопасность, комфорт, уют и замечательные воспитатели»
Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом.
Песков не считает наглостью слова ребенка, поправившего Путина на онлайн-уроке
Сейчас строятся второй корпус школы на 850 мест и дошкольное отделение на 75. Они откроются в следующем году.
1 сентября свои двери открыла новая школа на 5 просеке 
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления

2 сентября 2021 13:31
122
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления

Судебные приставы г. Самары передали в Росимущество конфискованные у «черного копателя» инструменты раскопок.  

Житель региона вел незаконные раскопки в Приволжском районе Самарской области. С использованием двух лопат и металлодетектора мужчина добыл винтовку «Winchester» модели 1895 года. За проведение раскопок на месте расположения объекта исторического и культурного наследия федерального значения «черный копатель» был привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» с конфискацией орудий преступления. 

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении раскопщика возбуждено исполнительное производство. Лопаты и металлодетектор, являющиеся орудиями совершения уголовного преступления, конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: судебные приставы уголовная ответственность черные копатели

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На торгах в сентябре самарцы смогут приобрести квартиры, дома и земельные участки
01 сентября 2021, 11:56
На торгах в сентябре самарцы смогут приобрести квартиры, дома и земельные участки
Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. Экономика
384
В Самарской области оштрафовали «коллекторов» на сумму свыше миллиона рублей
31 августа 2021, 10:49
В Самарской области оштрафовали «коллекторов» на сумму свыше миллиона рублей
Управлением ФССП России по Самарской области от граждан принято к рассмотрению 673 жалобы на действия представителей «коллекторских» агентств. Происшествия
499
У должника арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера
30 августа 2021, 09:56
У должника в Тольятти арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера
Общая задолженность по административным правонарушениям в области дорожного движения была свыше 63 тысяч рублей. Происшествия
514
В центре внимания
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
98
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
108
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
122
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
152
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
2 сентября 2021  11:47
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
172
Весь список