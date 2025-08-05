туристы из России массово отравились креветками и красной рыбой на Кубе

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Десятки российских туристов массово отравились креветками и красной рыбой в пятизвёздочном отеле Iberostar Selection Varadero в Варадеро на Кубе, передаёт Telegram-канал SHOT.

По словам постояльцев, они питались приготовленными на гриле морепродуктами.

Однако некоторые россияне подметили, что в другие дни креветки и красная рыба выглядели испорченными.

По информации SHOT, через несколько часов после такого обеда десятки российских граждан почувствовали недомогание — у них начались проблемы с желудком, а у кого-то даже были рвота и температура.

Как отмечается, работники отеля не отреагировали на произошедшее, заявив, что у туристов акклиматизация к местной кухне.

За 12 дней отдыха на двоих человек россияне отдали около 350 тыс. рублей, пишет РТ.