Турист из США выжил после падения в кратер Везувия

139

Американский турист выжил после того, как упал в кратер вулкана Везувий в Италии. Об этом 12 июля сообщило издание The Mirror.

Инцидент произошел на минувших выходных. 23-летний путешественник из США прогуливался по несанкционированной тропе вместе с родственниками. В какой-то момент он решил сделать селфи на краю кратера, однако выронил телефон и упал вниз, пытаясь поймать его.

Незадачливого фотографа вытащили прибывшие на место случившегося карабинеры. Турист отделался только ссадинами и синяками. От госпитализации он отказался после осмотра медиками, пишут "Известия".

В полиции уточнили, что во время прогулки компания игнорировала запрещающие знаки. Для них инцидент может обернуться крупным штрафом, сообщает телеканал «Звезда».