Трое погибли, четверо пострадали в результате взрыва газа в доме в Химках

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Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате взрыва в доме в Химках, передает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация", - сказали в пресс-службе.

"К сожалению, семь человек пострадали - трое погибли, один из них ребенок. Сейчас проводятся мероприятия совместно со Следственным комитетом и устанавливаются причины пожара", - сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что состояние трех человек, включая 10-летнего ребенка, оценивается как средней степени тяжести, еще одного - как тяжелое.

По свидетельству очевидцев, пожарные и скорая помощь прибыли очень оперативно на место ЧП. "Очень сильный взрыв, полетели стекла, балкон, цветы и все остальное. Я живу на четвертом этаже. Бахнуло так, что чувствовалось очень сильно. Все быстро очень приехали, на самом деле", - сказала ТАСС одна из жительниц дома. Другой очевидец рассказал журналистам, что многие жильцы дома выбегали из подъездов "чуть ли не в шортах и майках, кто-то выбегал с чемоданами".

Утром в пятницу в Химках в жилом девятиэтажном доме на восьмом этаже произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Огонь охватил пять квартир. В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон.

Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»