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Трое мужчин погибли отравившись угарным газом в частном доме в Борском районе

2 января 2022 20:24
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Проводится доследственная проверка.

Богатовским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения тел троих мужчин проводится доследственная проверка.

2 января в одном из частных жилых домов сельского поселения Старая Таволжанка Борского района обнаружены тела троих мужчин. По предварительным данным причиной гибели послужило отравление угарным газом.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин им предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

 

Фото:    pixabay

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