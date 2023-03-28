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Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом. Их нашли мертвыми утром во вторник, 28 марта, в казарме на территории части в Сертолово Ленинградской области, сообщил источник «Известий».

Молодые люди за день до этого вернулись из увольнения и вечером были на построении. Позднее они ушли в комнаты вместе с сослуживцами и легли спать. Однако с утра курсантам стало плохо — у них появились признаки эпилепсии.

Прибывшие на место медики констатировали смерть неизвестного происхождения. При визуальном осмотре погибших телесные повреждения не выявлены.

Курсанты проходили службу по контракту с 2022 года. Среди них — уроженцы Нальчика и Владивостока.

Обстоятельства гибели россиян устанавливаются.