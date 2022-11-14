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Трое граждан России пострадали в результате взрыва в Стамбуле

14 ноября 2022 13:29
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Трое граждан России пострадали в результате взрыва в Стамбуле

Трое российских граждан пострадали в результате взрыва на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Об этом 14 ноября заявили в генконсульстве РФ в городе.

«В настоящее время угроза их жизни отсутствует», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Взрыв прогремел 13 ноября. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу, пишут "Известия".

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