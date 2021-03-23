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Три члена экипажа Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на аэродроме под Калугой 

23 марта 2021 15:22
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Причины происшествия установит комиссия ВКС России.

Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, причины происшествия установит комиссия ВКС России. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По данным военного ведомства, 23 марта "в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования".

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказали в Минобороны.

При этом по данным источника в медицинских кругах региона, один из членов экипажа выжил. "Один человек доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах региона сообщали, что "три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора". 

В военном ведомстве подчеркнули, что "для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России".

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали. "Жертв среди мирного населения нет", - сообщили в ЕДДС. 

 

Фото:  Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

 

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