Три человека пострадали в ДТП в Волжском районе

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23 июля ДТП произошло в Волжском районе. Водитель 1954 года рождения, управляя автомашиной «Lada Kalina», двигаясь со стороны улицы Вишневая в направлении улицы Сиреневая снт «Приозерный», выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, там, где это не запрещено, и допустил столкновение с автомашиной «Toyota Corolla», которая двигалась во встречном направлении, с последующим съездом в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель 1954 года рождения и пассажир автомобиля «Lada Kalina» - женщина 1957 года рождения, которые были осмотрены медиками на месте и отказались от госпитализации. Пассажир «Toyota Corolla» - женщина 1954 года рождения доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.