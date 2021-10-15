Три человека погибли при столкновении ВАЗ-2111 с грузовиком в Шигонском районе

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В Шигонском районе Самарской области 15 октября, вечером, произошло смертельное ДТП, сообщает sova.info со ссылкой на районную прокуратуру.

На 18 километре дороги "Сызрань - Волжский Утес", неподалеку от села Кушниково, столкнулись грузовая "газель" и ВАЗ-2111.

От удара переднюю часть легковушки полностью смяло. Известно, что в результате аварии погибли 3 человека.



К месту ДТП прибыла и.о. прокурора Шигонского района Марина Авхутская. Ведомство организовало проверку из-за смертельной аварии. Устанавливаются подробности столкновения.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 2111" 1991 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фотон". Погибли три человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, личности последних устанавливаются. Водитель второго транспортного средства госпитализирован, уточняют в ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО