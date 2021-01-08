Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ленобласти

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Легкомоторный самолет Piper упал вблизи деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в МЧС России.

"В 15:05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда.

В транспортной прокуратуре по СЗФО сообщили, что в результате инцидента погибли три человека.

По данным источника в экстренных службах, среди погибших двое мужчин и женщина. Самолет полностью разрушен. "Причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность", - добавили в экстренных службах.

В экстренных службах также уточнили, что самолет был частным. "На территории аэродрома в деревне Гостилицы упал частный самолет. По предварительным данным, на территории аэродрома проводились учебные тренировочные полеты", - сказал собеседник агентства.

Фото: pxhere.com