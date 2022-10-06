трем самарцам не удалось обжаловать приговор за пальбу у кирхи

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Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор трех молодых самарцев. Они получили сроки за то, что открыли огонь в центре города в сентябре 2021 года.

— Инцидент произошел ночью 11 сентября 2021 года. Трое пьяных молодых людей взяли автомат Калашникова и два пистолета Макарова с холостыми патронами и на автомобиле «Лада-Приора» приехали к дому № 22 по улице Некрасовской. Один из хулиганов достал из багажника пиротехнику, вышел на перекресток улиц Некрасовской и Куйбышева и привел устройство в действие, — сообщили в региональной прокуратуре.

После этого юноша трижды выстрелил из автомата в воздух. В это же время его сообщник три раза выстрелил в воздух из пистолета. После этого правонарушители скрылись с места преступления. Но через некоторое время стрелки на автомобилях «Лада» и «Тойота» вернулись на этот же перекресток и продолжили пальбу.

Первого подозреваемого, 20-летнего Семена Мещерякова, задержали 14 сентября 2021 года. Он оказался безработным и ранее не судимым. Следом задержали и остальных участников стрельбы. Ими оказались два студента самарских вузов: Орхан Ибрагимов и Рагуб Гейдаров.

Во время разбирательств молодые люди публично раскаялись и попросили прощения у всех жителей Самары, которым доставили беспокойство своими действиями.

Приговор молодым людям вынесли 25 апреля 2022 года. Суд назначил одному из стрелков наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Два других соучастника получили по 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком по 8 месяцев, пишет 63.ру.