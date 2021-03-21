Трехлетний ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата в Петербурге

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Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В девятиэтажном этажном жилом доме в одной из квартир на пятом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата. В результате в квартире нарушено остекление. Ребенок 2017 года рождения госпитализирован. Еще три взрослых осматриваются бригадами скорой помощи", - сказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что возгорания после ЧП не произошло. Инцидент, по данным МЧС, произошел в доме №54 на улице Пролетарской.

Фото: соцсети