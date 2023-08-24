Трактор и асфальтоукладчик столкнулись в Кошкинском районе

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23 августа на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:44 час. в Кошкинском районе. 31-летний водитель, находясь за рулем Трактора ХТЗ, двигался по автодороге «Сергиевск-Кошки-Островка-Новое Фейзулово-Мамыково-гр. РТ», на которой производился ремонт дорожного полотна, в направлении с. Кошки. В пути следования, на 22. Км. данной автодороги, не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения при объезде асфальтоукладчика VOGELE SUPER под управлением 62-летнего водителя, допустил столкновение с его дополнительным навесным оборудованием -ультразвуковой лыжей. От удара 41-летнего дорожного рабочего, находившегося на плите задней части левой стороны асфальтоукладчика, за пультом, отбросило под заднее колесо трактора. С места происшествия мужчина доставлен в медицинское учреждение.