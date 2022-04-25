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Торговый центр "Шелковый путь" загорелся в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, проводится эвакуация сотрудников и посетителей ТЦ.

"В ТЦ "Шелковый путь" на 32-м км МКАД произошло возгорание, в настоящее время внутри здания дым, проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего из ТЦ эвакуированы 200 человек.

Источник в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло на 1-м этаже. На месте работают пожарные.

Горит склад с игрушками на минус первом этаже, сообщил источник в экстренных службах.

"Склад загорелся на минус первом этаже. В настоящее время площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, происходит открытое горение.

Фото: pixabay