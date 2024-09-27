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Тольяттинцу пришлось заплатить за ущерб в ДТП

27 сентября 2024 11:02
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Тольяттинцу пришлось заплатить за ущерб в ДТП

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти взыскали в пользу местного жителя компенсацию материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.
В результате невнимательности одного из водителей транспортное средство, в которое он врезался, получило серьезные механические повреждения. 

Суд, рассмотрев заявление пострадавшей стороны, обязал нарушителя ПДД компенсировать собственнику иномарки материальный ущерб в размере 153 тысяч рублей. Судебные приставы Центрального района г. Тольятти возбудили исполнительное производство.
Должник был ознакомлен с процессуальными документами, однако добровольно свои финансовые обязательства не исполнял. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с виновника ДТП исполнительского сбора, который составил почти 12 тысяч рублей, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его банковских счетах.
В результате примененных меры материальный ущерб взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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