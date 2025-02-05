Тольяттинца избили топором и угнали машину

190

Полиция начала проверку криминального ЧП, которое случилось прошлой ночью в Автозаводском районе Тольятти на проспекте Степана Разина. На остановке «Дворец Пионеров» обнаружили мужчину, который, как сообщили очевидцы, лежал в луже собственной крови.

Он, по словам горожан, смог рассказать некоторые обстоятельства инцидента.

— По словам мужчины, его избили топором и угнали машину. Вся остановка была в крови, мужчина же находился в полупьяном состоянии. Его нашли и тут же вызвали скорую помощь, — рассказали свидетели.

Пока в истории слишком много вопросов — все их выяснят следователи. Пострадавшего тольяттинца медики доставили в больницу, пишет 63.ру.