Тольяттинский учитель потерял два миллиона рублей из-за мошенников

Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершении визита провели личный прием обвиняемых и подозреваемых и дали им разъяснения на интересующие вопросы в рамках действующего законодательства.
В следственном изоляторе №2 состоялось выездное мероприятие, в котором приняла участие Ольга Гальцова
Поддержка Курской области станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области.
Телебашня самарского региона включит сегодня подсветку в честь Курской области
Полученный сертификат подтверждает высокий уровень управления экологическими аспектами.
Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе «зеленого строительства»
Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушении.
В выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия областной ГАИ
Малый бизнес узнал о потребностях трех крупных предприятий Самарской области.
В региональном центре «Мой бизнес» прошла очередная ярмарка кооперации
Глава региона сделал акцент на необходимости принятия дополнительных мер по информированию жителей региона о службе по контракту.
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы по контракту
Через некоторое время семейная пара стала счастливыми родителями.
Гнали с мигалками: в Самаре сотрудники ДПС сопроводили автомобиль с роженицей до больницы
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже. 
В Сызрани пара возлюбленных лишила соседей по подъезду велосипедов, оставленных на лестничной клетке 
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.29
-0.4
EUR 101.62
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
С Российским триколором по просторам Самарской Луки
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинский учитель потерял два миллиона рублей из-за мошенников

23 августа 2024 11:10
117
Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил ряд телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и правоохранительных органов.

Остерегайтесь злоумышленников, использующих мошеннические схемы с использованием сотовой связи!

В полицию обратилась житель города Тольятти 1961 года рождения, работающий учителем в образовательном учреждении, с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил ряд телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и правоохранительных органов, утверждающих, что с его счета пытаются перевести деньги в экстремистскую организацию, и для того, чтобы спасти сбережения, погасив при этом открытый мошенниками кредитный счет, необходимо перевести их на безопасный счет.

Мужчина, доверившись незнакомцам, взял кредиты в разных банках и перевел все свои деньги, в размере более 2 000 000 рублей, на указанный злоумышленниками счета.

Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств, мужчина понял, что его обманули. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже. 
23 августа 2024, 11:17
В Сызрани пара возлюбленных лишила соседей по подъезду велосипедов, оставленных на лестничной клетке 
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже.  Закон
138
Потерпевшими заявлены иски на общую сумму свыше 340 000 рублей.
23 августа 2024, 10:22
«Снимала» порчу с пенсионеров: лжецелительница предстанет перед судом в Самаре
Потерпевшими заявлены иски на общую сумму свыше 340 000 рублей. Закон
157
Возбуждено уголовное дело.
23 августа 2024, 09:31
Тольяттинские росгвардейцы задержали девушку, подозреваемую в хранении наркотиков
Возбуждено уголовное дело. Криминал
161
В центре внимания
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
444
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
468
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
647
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024  17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
637
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
2798
Весь список