Тольяттинский школьник выдумал историю, что чужая женщина хотела его увести

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Как сообщалась ранее, в ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявлена информация, которую распространила мама несовершеннолетнего. Женщина сообщила о том, что якобы около одной из школ Автозаводского района неизвестная женщина предприняла попытку увести ее сына. Данная информация незамедлительно была передана в Управление МВД России по городу Тольятти.

Сотрудники отдела полиции №22 УМВД России по г. Тольятти провели проверку по факту публикации, установили маму и ее сына. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили школьника 2010 года рождения в присутствии мамы.

В ходе опроса несовершеннолетний признался, что выдумал историю с женщиной для того, чтобы мама побыстрее приехала с работы и забрала его из школы. К мальчику никто не подходил, в отношении него противоправных действий не совершалось. Мама школьника также пояснила, что сын придумал историю для того, чтобы его побыстрее забрали из школы и пообещала провести с ним беседу.

Сотрудники по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу.