Тольяттинский картингист провалился под лёд под Димитровградом

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Тольяттинец Дмитрий 12 декабря во время тренировки картингистов в Ульяновской области провалился под лёд вместе с картом. В обжигающе холодной воде он провёл примерно десять минут, потом его вместе с машиной вытащили друзья. Записью происшествия, которое в его практике случилось впервые, он поделился в соцсетях. Дмитрий рассказал sova.info, как удалось избежать серьезных последствий и выбраться на берег невредимым.

По словам Дмитрия, на реке Сухой Авраль вблизи посёлка Новая Майна под Димитровградом (примерно в 75 км от Тольятти) он вместе с другими тольяттинскими картингистами тренируется регулярно - примерно один-два раза в год, когда из-за морозов "трасса" покрывается льдом, но еще не заметена снегом. Как он сказал, заезды по замёрзшей реке в спортивном картинге позволяют отработать навыки управления на скользкой поверхности. Он поделился:

- Такие заезды для нас - это и отработка навыков вождения, и отчасти развлечение, ведь ехать по льду необычно и захватывающе. Трасса в основном прямая, мало поворотов - 2-3 км. Раньше никто из нас не проваливался, а в этот раз вышло по-другому, так что пришлось прервать тренировку.

Как оказалось, мороз в 10 градусов сковал реку непрочно. Но Дмитрию удалось быстро среагировать на разлом льда, несмотря на то, что он был в шлеме, и мотор ревел.

- Скорость была небольшая, впереди - поваленное дерево, я дал знак другим, что надо разворачиваться, и в этот момент карт провалился. Позвонили ребятам и скинули метку GPS, где это случилось, через минут 10-15 они приехали и с помощью веревки вытащили. Самостоятельно я не мог этого сделать. Минут 10 находился в воде и держал карт. Вода была холодная, но я даже не простудился.

Фото: скриншот с видео