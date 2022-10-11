Тольяттинский алиментщик задолжал полмиллиона рублей

127

На исполнении в отделении Центрального района г. Тольятти находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на общую сумму 510 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и предупредил, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона №229 ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако отец продолжал игнорировать необходимость оплаты возникшей задолженности. Кроме того, мужчина решил, что если он переедет в другой регион, то сможет скрыться от своих обязательств.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель завел разыскное дело. В ходе розыска установили, что мужчина находится в Краснодарском крае. Сотрудники Службы разъяснили должнику, что его уклонение от погашения задолженности перед ребенком может привести к административной и даже уголовной ответственности.

Не желая усугублять ситуацию, алиментщик полностью погасил задолженность перед дочерью в полмиллиона рублей. Право ребенка на материальное содержание восстановлено.