Тольяттинский алиментщик оплатил долг перед своей двухлетней дочерью, чтобы избежать уголовного наказания

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Суд г. Тольятти обязал 25-летнего молодого мужчину выплачивать алименты на содержание своего ребенка в размере ¼ части всех видов доходов до совершеннолетия своей дочери. Однако от исполнения своих родительских обязательств молодой отец уклонялся. В результате долг перед ребенком составил 84 тысячи рублей.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении неплательщика было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник Службы разговаривал с должником, предпринимал попытки образумить отца, чтобы он трудоустроился и начал помогать дочери. Имея возможность исправить ситуацию, молодой человек продолжал безответственно относится к исполнению своих родительских обязательств.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако мера наказания в виде обязательных работ не побудила его рассчитаться с долгами.

В связи с этим сотрудником Службы в отношении безответственного отца было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Узнав о не очень приятных перспективах быть осужденным по уголовной делу, должник незамедлительно изыскал денежные средства для полного погашения задолженности перед дочерью.

Возбуждение уголовного дела заставило мужчину пересмотреть свое отношение к отцовству и приступить к ежемесячной выплате алиментов.