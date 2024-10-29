Тольяттинских водителей предупредили о диких лосях на дорогах

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Животные появились в лесном массиве Центрального района города.

Ранее горожане делились видеозаписями, как дикие животные выбегают на дорогу. Их заметили 27 и 28 октября переходящими улицы Кунеевскую и Матросова, сообщает МЦУ Тольятти.



Стоит отметить, что в тех местах поставлены специальные знаки "Дикие животные", которые предупреждают автолюбителей о большой вероятности выхода на проезжую часть лесных обитателей.



Специалисты рекомендуют водителям быть внимательными и соблюдать скоростной режим, пишет Сова.

Фото: pxhere.com