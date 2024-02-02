Тольяттинские спасатели помогли заблудившемуся на Волге мужчине

1 февраля спасатели Тольятти проводили поиски мужчины 1955 года рождения на акватории реки Волга.
Утром он отправился на мотособаке от левого берега реки Волга в районе села Ягодное. Днем началась метель и видимость резко ухудшилась. Мужчина самостоятельно найти дорогу домой не смог.
Запас топлива в транспортном средстве заканчивался и он обратился за помощью к спасателям.
От спасательной станции для оказания помощи вышел спасательный аэроглиссер «Север». Около часа потребовалось спасателям на поиски потерявшегося.
Мужчину обнаружили на противоположном берегу реки в районе дачного массива Белогорск.
На аэроглиссере его доставили на левый берег, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО