Тольяттинские спасатели помогли заблудившемуся на Волге мужчине

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1 февраля спасатели Тольятти проводили поиски мужчины 1955 года рождения на акватории реки Волга.

Утром он отправился на мотособаке от левого берега реки Волга в районе села Ягодное. Днем началась метель и видимость резко ухудшилась. Мужчина самостоятельно найти дорогу домой не смог.

Запас топлива в транспортном средстве заканчивался и он обратился за помощью к спасателям.

От спасательной станции для оказания помощи вышел спасательный аэроглиссер «Север». Около часа потребовалось спасателям на поиски потерявшегося.

Мужчину обнаружили на противоположном берегу реки в районе дачного массива Белогорск.

На аэроглиссере его доставили на левый берег, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО