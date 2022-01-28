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Тольяттинские спасатели помогли более 16,5 тыс. человек за 22 года существования службы

28 января 2022 13:07
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Тольяттинские спасатели помогли более 16,5 тыс. человек за 22 года существования службы

28 января тольяттинский Центр гражданской защиты отмечает свой день рождения. Спасательной службе исполнилось 22 года. За это время им удалось спасти или оказать помощь 16 536 людям. Руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев написал в соцсетях на своей странице небольшое поздравление и рассказал о количестве спасенных людей. 

Он сообщил, что 16 536 спасенных - это как все болельщики стадиона им. Степанова + 79 футбольных команд. Или все жители 19-го квартала. Цифра сопоставима с количеством пассажиров 207 советских самолетов Ту-134 или 92 Boeing-737. Число спасенных достигло населения города Сорренто в Италии.

- А в попугаях и не сосчитать, - подытожил Андрей Дербенев.

Также он пожелал всем сотрудникам здоровья и благополучия. И добавил, что надеется на появление нового дома для Центра гражданской защиты Тольятти в скором времени, сообщает Сова.

 Фото: Андрей Дербенев

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