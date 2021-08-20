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Тольяттинские полицейские разыскивают дерзкого угонщика велосипеда

20 августа 2021 09:57
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Мужчина забрал не пристегнутый запирающим устройством велосипед, который владелец оставил без присмотра около банкомата и уехал на нем.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже велосипеда который был похищен 16 июля текущего года в одном из гипермаркетов Автозаводского района Тольятти. Сумма причиненного ущерба составила 3 000 рублей. 

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения в здании гипермаркета. На видеозаписи видно, как мужчина забирает не пристегнутый запирающим устройством велосипед, который владелец оставил без присмотра около банкомата, и выходит из торгового центра.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, похож на русского, среднего роста, среднего телосложения, волосы короткие темного цвета.

Был одет: футболка-поло темно-синего цвета, штаны черного цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-46-02, 93-46-18, 8(967)492-99-94 или по телефону вызова экстренных служб 112.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: велосипед кража

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