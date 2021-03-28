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Тольяттинская продавщица украла 64 тысячи рублей

28 марта 2021 11:26
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Тольяттинская продавщица украла 64 тысячи рублей

В июне 2020 года жительница г. Тольятти 1995 года рождения, работавшая продавцом в одном из магазинов, совершила хищение денежных средств, принадлежащих торговой организации.

В ходе дознания установлено, что в день инцидента, подозреваемая ушла с работы раньше времени, а из кассы тогда пропали денежные средства в сумме свыше 64 000 рублей. Хищение обнаружил  администратор продуктового магазина, о чем сообщил в полицию.  

Сотрудники органов внутренних дел установили адрес проживания предполагаемой злоумышленницы - 35-летней местной  жительницы. Стражи правопорядка задержали женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса женщина признала свою вину и рассказала, что взяла денежные средства и потратила на личные нужды. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Возбужденно уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.

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