Тольяттинка задержана за ложное сообщение  о минировании

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Днем 31 декабря 2021 года на горячую линию вызова оперативных служб «112», с сотового телефона позвонила неизвестная женщина и сообщила об угрозе насильственного разрушения одной из зон отдыха, расположенных в Автозаводском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

По указанному адресу были направлены ближайшие патрульные наряды полиции, кинолог со служебно-разыскной собакой, взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Территория была обследована, представляющих угрозу для жизни и здоровья предметов граждан не обнаружено.

В тот же день тольяттинские полицейские установили личность звонившей женщины 1976 года рождения, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности и задержали ее по месту жительства. В ходе опроса она пояснила, что во время осуществления звонка находилась в состоянии алкогольного опьянения, и не отдавала отчет своим действиям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГУ МВД СО