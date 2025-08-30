Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик
спрос на водителей-дальнобойщиков в России вырос на 12%
3 млн рублей отдала самарчанка мошенникам в надежде сберечь свои накопления
В Кинельском районе в ДЖТП пострадали мотоциклист и его пассажирка
В Сызрани мужчина, который находился в федеральном розыске, скрывался от полицейских Пензенской области
В Самаре устроили судьбу спасенного на мусорном полигоне котенка
Тольяттинка ударила своего кавалера ножом
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Тольяттинка ударила своего кавалера ножом

30 августа 2025 09:40
162
Тольяттинка ударила своего кавалера ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации из квартиры дома на улице Тополиная местного жителя 1978 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Он пояснил, что дома у него на бытовой почве возник конфликт с сожительницей, в ходе которого женщина нанесла ему телесные повреждения кухонным ножом.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе опроса местная жительница 1985 года рождения признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что конфликт с сожителем произошел во время распития спиртных напитков.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.

