Тольяттинка ударила своего кавалера ножом

162

В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации из квартиры дома на улице Тополиная местного жителя 1978 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Он пояснил, что дома у него на бытовой почве возник конфликт с сожительницей, в ходе которого женщина нанесла ему телесные повреждения кухонным ножом.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе опроса местная жительница 1985 года рождения признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что конфликт с сожителем произошел во время распития спиртных напитков.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.