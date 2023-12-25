Тольяттинка у себя в квартире фиктивно прописала 70 мигрантов

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По данным полицейских, безработная местная жительница 1973 года рождения в 2022 году совершила фиктивную постановку на учет свыше 70 иностранных граждан по месту пребывания в квартире многоэтажного дома на ул. З. Космодемьянской, в дальнейшем, не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемой и сотрудники организаций. Установлено, что трехкомнатная квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. По информации полицейских, злоумышленница ранее к уголовной ответственности не привлекалась

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение – свыше30 тысяч рублей. Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.