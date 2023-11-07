Тольяттинка шла на зеленый свет, но ее сбила машина

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6 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадало 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. В 11:30 час. 68-летний водитель, управляя а/м Lada 21715, двигался по ул. Комсомольской со стороны ул. Победы в направлении ул. Первомайской. В пути следования, возле дома № 89 по ул. Ленина, при повороте налево, допустил наезд на женщину 1963 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного движения, по регулируемому пешеходному переходу при зеленом сигнале светофора. Пешеход доставлена в больницу. По данным Госавтоинспекции стаж управления транспортными средствами у водителя – 50 лет, с 06.11.2022 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ он привлекался 44 раза.